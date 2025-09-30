ua en ru
Три страны ЕС потратили на российский газ больше, чем на помощь Украине, - Greenpeace

Брюссель, Вторник 30 сентября 2025 14:13
UA EN RU
Три страны ЕС потратили на российский газ больше, чем на помощь Украине, - Greenpeace Фото: страны ЕС оплатили 270 тысяч дронов Shahed для Кремля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Франция, Бельгия и Испания потратили на российский сжиженный природный газ (СПГ) больше, чем на финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Greenpeace.

С 2022 года по июнь 2025 года эти три страны израсходовали на закупку СПГ 34,3 млрд евро. Для сравнения, их совокупная поддержка Украины составила 21,2 млрд евро.

Импорт СПГ в ЕС

По данным Greenpeace, в первой половине 2025 года ЕС импортировал 12,8 млрд кубометров российского СПГ. Это на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину.

До февраля 2022 года российский газ, включая трубопроводный и СПГ, обеспечивал около 45% потребностей Европы в энергии. После вторжения ЕС начал активно сокращать зависимость от российских энергоресурсов.

План отказа от топлива

Еврокомиссия предложила полностью прекратить импорт всех российских ископаемых видов топлива к 2027 году. Большинство стран ЕС поддержали инициативу, однако Словакия и Венгрия выступили против.

Российский газ попал под санкции ЕС, США и их союзников. Ограничения касаются транзита, инвестиций и постепенного отказа от долгосрочных контрактов.

Новые санкции

В 19-м пакете санкций против России, который еще предстоит утвердить странам ЕС, предлагается запретить импорт российского СПГ к концу 2026 года. Это на год раньше первоначальных планов, и инициатива связана с давлением со стороны США и Дональда Трампа.

Чтобы снизить зависимость от России, ЕС планирует увеличить закупки СПГ в США. В 2021 году доля американского газа составляла 28% импорта ЕС, а к 2024 году выросла до 45%.

Дроны и доходы России

Большая часть СПГ поступает в Европу от российской компании Yamal LNG. По данным отчета, с 2022 по 2024 год компания увеличила выручку на 34 млрд евро и заплатила около 8 млрд евро налогов в бюджет России.

По данным Greenpeace, на эту сумму Россия могла бы закупить 270 тысяч дронов Shahed. В марте 2025 года около 1000 таких дронов использовалось для атак на Украину каждую неделю.

Напомним, с начала войны против Украины экспорт ЕС в Россию снизился на 61%, а импорт из России упал на 89%. Доля России в импорте сжиженного газа в ЕС снизилась с 22% в первом квартале 2021 года до 14% во втором квартале 2025 года. США стали крупнейшим поставщиком СПГ, обеспечив 54% импорта.

По меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах.

