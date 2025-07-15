ЄК запропонувала Словаччині "гарантії" в обмін на підтримку санкцій проти Росії

Європейська комісія (ЄК) запропонувала Словаччині "гарантії" щодо відмови від російського газу в обмін на підтримку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови словацького уряду Роберта Фіцо.

За словами Фіцо, пропозиція щодо "гарантій" наразі лежить в нього на столі. Зокрема планує надіслати її головам інших партій та очікуватиме від них відповіді.

Прем'єр не уточнював, що саме передбачають "гарантії", але пожалівся на "одержимість" ЄК Росією та відсутність шансів змусити її відкликати пропозицію щодо газу.

Він також додав, що суперечку Братислави з ЄК не можна виграти "зі стовідсотковим результатом", але й програти її не можна.

"Хто хоче жити з вовками, той мусить з ними вити.Тому ми мусимо до останньої хвилини боротися за прийнятний компроміс... Попри те, що я дуже хотів би якнайшвидше завершити цю сумну главу роботи ЄК, я все ще залишаю за собою можливість не підтримати 18-й пакет санкцій", - відзначив він.