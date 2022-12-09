Стало відомо, коли Україна повернеться до планових графіків відключення світла

Україна незабаром може перейти знову на планові графіки відключення світла. Це може відбутися вже за декілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу.

За його словами, Україна зможе зайти в планові графіки відключення електроенергії лише тоді, коли зможе зменшити дефіцит до тих величин, які дозволять кожні, наприклад, чотири години відключати світло.

"Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей - це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему", - зазначив Кудрицький.

Він акцентував, що до війни українські АЕС забезпечували 50% потреб в електриці, і зараз десь так само.

"Виїхати" на самій атомній енергії ми не можемо, не можемо лише нею покрити усі потреби України. Нам потрібні й інші види генерації, а вони ушкоджені", - пояснює Кудрицький.

При цьому він підкреслив, що з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.

"Також відновлюють роботу електростанції поступово і таким чином поступово обсяг потрібної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго", - прогнозує Кудрицький.

Нагадаємо, як розповіли в "Укренерго" найскладніша ситуація зі світлом наразі на півдні країни та в Харківській області.

Додамо, станом на сьогодні дефіцит потужності в енергосистемі все ще залишається значним.

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