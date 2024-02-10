Три хвилі "Шахедів", четверо поранених. Відомі подробиці атаки на Одеську область

У ніч на 10 лютого російські терористи тричі атакували Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
Перша хвиля дронів
Першу хвилю ворог спрямував на Одесу. Всі 9 "Шахедів" були знищені нашою протиповітряною обороною.
Уламки одного із БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури. Один із працівників підприємства отримав осколкове поранення. Його госпіталізували.
Друга й третя хвилі атак
Ворог спрямував дрони по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Протиповітряна оборона знищила 12 БпЛА.
Внаслідок ударів постраждали троє співробітників припортових підприємств. Чоловіки отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Усі були госпіталізовані, наразі один із постраждалих у важкому стані.
Удар по Ізмаїлу
Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Ізмаїла:
"Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража", - пише Кіпер.
У ніч на 10 лютого терористи застосували проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Ворог запускав дрони з:
Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.
До відбиття нападу були залучені:
Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.
Подробиці російського удару по харківській АЗС - в матеріалі РБК-Україна.
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