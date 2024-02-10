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Три волны "Шахедов", четверо раненых. Известны подробности атаки на Одесскую область

Фото: известны подробности атаки на Одесскую область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 10 февраля российские террористы трижды атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате ударов пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Первая волна дронов 

Первую волну враг направил на Одессу. Все 9 "Шахедов" были уничтожены нашей противовоздушной обороной. 

Обломки одного из БпЛА повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры. Один из работников предприятия получил осколочное ранение. Его госпитализировали. 

Вторая и третья волны атак 

Враг направил дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья. Противовоздушная оборона уничтожила 12 БпЛА. 

В результате ударов пострадали трое сотрудников припортовых предприятий. Мужчины получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все были госпитализированы, сейчас один из пострадавших в тяжелом состоянии. 

Удар по Измаилу 

Враг ударил по гражданской инфраструктуре Измаила: 

  • повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов;
  • повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили;
  • в нескольких жилых домах выбиты окна, побиты фасады, крыши.

"Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона вызван пожар частного дома и гаража", - пишет Кипер. 

Массированная атака на Украину

В ночь на 10 февраля террористы применили против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Враг запускал дроны из:

  • Балаклавы, Крым;
  • мыса Чауда, Крым;
  • Курской области, Россия.

Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

К отражению нападения были привлечены:

  • подразделения зенитных ракетных войск;
  • подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины;
  • средства радиоэлектронной борьбы.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Подробности российского удара по харьковской АЗС - в материале РБК-Украина.

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