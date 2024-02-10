Три волны "Шахедов", четверо раненых. Известны подробности атаки на Одесскую область

В ночь на 10 февраля российские террористы трижды атаковали Одесскую область беспилотниками. В результате ударов пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Первая волна дронов
Первую волну враг направил на Одессу. Все 9 "Шахедов" были уничтожены нашей противовоздушной обороной.
Обломки одного из БпЛА повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры. Один из работников предприятия получил осколочное ранение. Его госпитализировали.
Вторая и третья волны атак
Враг направил дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья. Противовоздушная оборона уничтожила 12 БпЛА.
В результате ударов пострадали трое сотрудников припортовых предприятий. Мужчины получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все были госпитализированы, сейчас один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Удар по Измаилу
Враг ударил по гражданской инфраструктуре Измаила:
"Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона вызван пожар частного дома и гаража", - пишет Кипер.
В ночь на 10 февраля террористы применили против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Враг запускал дроны из:
Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.
К отражению нападения были привлечены:
Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.
Подробности российского удара по харьковской АЗС - в материале РБК-Украина.
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