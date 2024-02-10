Масштабна пожежа, евакуація та загиблі. Що відомо наразі про удар по АЗС в Харкові

У ніч на 10 лютого росіяни атакували автозаправну станцію (АЗС) у Харкові під час чергової масованої атаки на Україну. Удар терористів спровокував масштабну пожежу, яка, у тому ж числі, призвела до загибелі людей.

Усі подробиці російського удару по АЗС в Харкові - в матеріалі РБК-Україна .

Під час підготовки матеріалу використовувалися Telegram-канали Повітряних сил України, міського голови Харкова Ігоря Терехова, Харківської обласної прокуратури, начальника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та "Суспільне", дані Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківської області, карти повітряних тривог.

Масована атака на Україну

У ніч на 10 лютого терористи застосували проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Ворог запускав дрони з:

Балаклави, Крим;

мису Чауда, Крим;

Курської області, Росія.

Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

До відбиття нападу були залучені:

підрозділи зенітних ракетних військ;

підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України;

засоби радіоелектронної боротьби.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищили 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.

Атака на Харків

У Харківській області з 21:24 по 23:17 була оголошена повітряна тривога. Близько о 22:51, як повідомляв кореспондент РБК-Україна, в адміністративному центрі пролунали два вибухи.

Окрім того, Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про рух "Шахедів" в бік Харкова.

Вже через декілька хвилин міський голова Ігор Терехов заявив про терористичні удари по цивільній інфраструктурі адміністративного центру.

Як пізніше розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, влучання зафіксували у Немишлянському районі міста.

Удар по АЗС

Після першої ночі Терехов розповів перші подробиці удару росіян по АЗС. За його словами, внаслідок розлиття пального утворилась масштабна пожежа, яка на той момент охопила 14 приватних житлових будинків.

"На місці ліквідації наслідків ворожих ударів від ДСНС працювало 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. З житлових будинків приватного сектора було врятовано 4 особи з них 2 дітей та евакуйовано 50 осіб. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житлові та інші будівлі", - розповідає пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Він додав, що співробітники ДСНС продовжують боротись з вогнем й шукати можливих постраждалих. На місці подій працювали усі відповідні комунальні служби.

Фото: росіяни вдарили по АЗЕ в Харкові (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков розповів про те, що внаслідок атаки росіяни на Харків один з цивільних отримав 40% опіків тіла. Постраждалого госпіталізували.

Перша жертва російських ударів

Після другої ночі Харківська обласна прокуратура повідомила про одного загиблого внаслідок удару терористів по адміністративному центру.

Фільчаков відзначив, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються, однак попередив про те, що кількість постраждалих може збільшуватись.

Також пізніше з'явилось відео наслідків удару росіян по Харкову.

Кількість загиблих зросла до семи, серед них діти

Станом на 08:13, як розповів Синєгубов, відомо про загибель 7 людей, серед яких троє дітей:

7 років;

4 років;

немовля близько 6 місяців.

"В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих", - розповів голова ОВА,

Також він додав, що внаслідок масштабної пожежі вщент згоріли 15 житлових будинків. Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані.

Як розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, рятувальники врятували від поширення вогню 25 будинків.