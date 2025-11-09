Три години важких зізнань: Папа Лев XIV зустрівся з тими, кого скалічила Церква

За повідомленням прес-служби Святого Престолу, Папа уважно вислухав свідчення тих, хто постраждав від сексуального насильства з боку священнослужителів у Бельгії. Кожен із присутніх пережив насильство в дитячому віці, і зустріч, як підкреслили у Ватикані, відбувалася у "глибокій та болісній атмосфері".

Учасники розповідали про травму, яка вплинула на їхнє життя, стосунки, віру та психічне здоров’я.

Католицька церква Бельгії вже тривалий час переживає одну з найглибших криз, пов’язаних зі скандалами навколо сексуального насильства. За останні десятиліття у країні викрито сотні випадків жорстоких зловживань, зокрема й справу колишнього єпископа, який зґвалтував двох своїх племінників. Саме ці події викликали масштабне обурення суспільства та хвилю вимог про реформи й реальну відповідальність.

Під час свого візиту до Бельгії минулого року Папа Франциск уже зустрічався із жертвами, приділивши понад дві години особистих розмов. Папа Лев XIV, який був обраний лише шість місяців тому, продовжив цей шлях, наголосивши, що Церква має знищити культуру замовчування, «в якій зло ховається за мовчанням та владою».

Минулого місяця Лев XIV провів першу офіційну зустріч із жертвами у Ватикані, а також отримав звіт комісії, де наголошувалося, що Церква робить недостатньо, аби підтримати тих, хто зазнав насильства, і запобігти подібним злочинам у майбутньому.

Під час служіння в Перу, ще до обрання понтифіком, Лев XIV зіткнувся з одним із найбільш резонансних скандалів у Латинській Америці й був серед перших єпископів, які відкрито підтримали потерпілих.

Зустріч у суботу стала однією з найдовших аудієнцій понтифіка за останній час — її тривалість розцінюють як свідчення особистої залученості Папи та ваги проблеми для Ватикану.

Ватикан пообіцяв, що боротьба з насильством і покриванням злочинів стане одним із ключових напрямів понтифікату Лева XIV.