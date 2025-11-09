Три часа тяжелых признаний: Папа Лев XIV встретился с теми, кого искалечила Церковь

По сообщению пресс-службы Святого Престола, Папа внимательно выслушал свидетельства тех, кто пострадал от сексуального насилия со стороны священнослужителей в Бельгии. Каждый из присутствующих пережил насилие в детском возрасте, и встреча, как подчеркнули в Ватикане, проходила в "глубокой и болезненной атмосфере".

Участники рассказывали о травме, которая повлияла на их жизнь, отношения, веру и психическое здоровье.

Католическая церковь Бельгии уже длительное время переживает один из самых глубоких кризисов, связанных со скандалами вокруг сексуального насилия. За последние десятилетия в стране разоблачены сотни случаев жестоких злоупотреблений, в том числе и дело бывшего епископа, который изнасиловал двух своих племянников. Именно эти события вызвали масштабное возмущение общества и волну требований о реформах и реальной ответственности.

Во время своего визита в Бельгию в прошлом году Папа Франциск уже встречался с жертвами, уделив более двух часов личных разговоров. Папа Лев XIV, который был избран всего шесть месяцев назад, продолжил этот путь, подчеркнув, что Церковь должна уничтожить культуру замалчивания, "в которой зло скрывается за молчанием и властью".

В прошлом месяце Лев XIV провел первую официальную встречу с жертвами в Ватикане, а также получил отчет комиссии, где отмечалось, что Церковь делает недостаточно, чтобы поддержать тех, кто подвергся насилию, и предотвратить подобные преступления в будущем.

Во время служения в Перу, еще до избрания понтификом, Лев XIV столкнулся с одним из самых резонансных скандалов в Латинской Америке и был среди первых епископов, которые открыто поддержали пострадавших.

Встреча в субботу стала одной из самых длинных аудиенций понтифика за последнее время - ее продолжительность расценивают как свидетельство личной вовлеченности Папы и веса проблемы для Ватикана.

Ватикан пообещал, что борьба с насилием и покрыванием преступлений станет одним из ключевых направлений понтификата Льва XIV.