Неймовірний день для Венесуели: Папа Лев XIV канонізував перших святих в країні

Папа Лев XIV проголосив перших двох святих з Венесуели - лікаря Хосе Грегоріо Ернандеса та черницю Кармен Рендилес Мартінес, увічнивши їхню відданість вірі та служінню людям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Ця подія стала важливим моментом для венесуельців як у Соборі Святого Петра, так і по всій країні, що переживає економічну кризу та політичну нестабільність.

Церемонія відбулася на тлі нещодавніх подій у країні: вручення Нобелівської премії миру лідеру опозиції Марії Коріні Мачадо та військових операцій США в Карибському басейні, що призвели до загибелі понад двох десятків осіб унаслідок ударів по підозрюваних суднах, пов’язаних з наркотрафіком.

Святість - це офіційне визнання Церквою того, що людина прожила життя, присвячене святині, і тепер перебуває на небесах, слугуючи прикладом християнської віри, відданості та чеснот.

Церемонія в Соборі Святого Петра

Під час недільної меси на площі Святого Петра, де зібралися десятки тисяч людей, Папа Лев XIV проголосив сім нових святих з різних куточків світу, серед яких двоє з Венесуели.

До нових святих увійшли:

Ігнатій Шукралла Малоян;

Пітер То Рот, який став першим святим з Папуа-Нової Гвінеї;

Вінченца Марія Полоні;

Марія дель Монте Кармело Рендилес Мартінес;

Марія Тронкатті;

Хосе Грегоріо Ернандес Сінсерос;

Бартоло Лонго.

"Сьогодні перед нами сім свідків, нових святих, які завдяки Божій благодаті зберегли світильник віри, ставши самі світильниками, здатними поширювати світло Христа", - зазначив Папа у своєму зверненні.

Святкування в Венесуелі

На площі майоріли венесуельські прапори, а паломники носили футболки з образами та іменами нових святих. В умовах політичних потрясінь і економічної кризи в країні люди об’єдналися для спільного перегляду онлайн-трансляції церемонії.

Про нових святих

Хосе Грегоріо Ернандес, відомий як "лікар бідних", відмовлявся брати плату за лікування пацієнтів із невеликим доходом і часто сам оплачував їхні ліки. Він працював лікарем у Каракасі наприкінці XIX - на початку XX століття, був професором практичної патології та засновником кафедри бактеріології Каракаського університету.

Мати Кармен Рендилес Мартінес була черницею, яка заснувала релігійний орден Служниць Ісуса. Вона народилася в Каракасі у 1903 році з однією рукою. Її та Ернандеса зображували на численних муралах по всій Венесуелі та в сусідніх країнах.

Реакція політиків та громадськості

Марія Коріна Мачадо, лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру, написала у своєму пості в X: "Венесуела сьогодні пробуджується благословенною з двома святими, Хосе Грегоріо та Матір’ю Кармен. Вони святі всіх венесуельців, і ми знаємо, що їхні чудеса продовжуватимуть служити на благо народу, який прагне жити об’єднано, у мирі, зі свободою та гідністю".

Едмундо Гонсалес, політик і колишній посол Венесуели в Аргентині, додав: "День радості для венесуельців. Канонізація Хосе Грегоріо Ернандеса та Кармен Рендилес нагадує нам, що велич країни вимірюється здатністю служити з щедрістю та смиренням".

Делса Солорзано, голова партії "Зустріч громадян Венесуели", зазначила: "Сьогодні Венесуела сповнена радості. У часи, коли нашій землі найбільше потрібне зцілення, з неба до нас приходить світлий знак: Венесуела має двох святих".