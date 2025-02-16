В три етапи. Президент Фінляндії розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав три етапи для мирного врегулювання війни в України. Перший крок – зробити Україну сильною для переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стубба на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Перша фаза - це попередні переговори, і це момент, коли нам потрібно переозброїти Україну і чинити максимальний тиск на Росію. Це включає санкції та використання заморожених активів, щоб Україна почала ці переговори з позиції сили", - сказав він.
За його словами, другий етап - це безпосередня угода про припинення вогню. Стубб вважає, що перемир'я повинне бути по лінії зіткнення під міжнародним контролем.
Також на цьому етапі, на думку президента Фінляндії, повинні бути обговорення параметрів мирного процесу, а також повернення полонених, дітей, питання санкцій тощо.
Третім етапом, як вважає Стубб, будуть мирні переговори, які стосуватимуться реконструкції та територіальних питань.
Він наголосив, що не підлягає обговоренню те, що Україна сама ухвалює питання вступу до ЄС і НАТО. Крім того, Росія не повинна мати жодного впливу на те, як виглядатиме майбутня архітектура європейської безпеки.
Нагадаємо, вчора, 15 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Це викликало критику серед країн ЄС.
В Європі наполягають, що мають бути учасниками переговорів, особливо, якщо у майбутньому будуть відправляти війська в Україну. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має сама вирішувати, хто буде на переговорах.
Глава МЗС країн Європейського Союзу провели екстрену зустріч у Мюнхені і анонсували нові ініціативи щодо України. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон скликав європейський саміт в Парижі.
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