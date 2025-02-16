В три етапи. Президент Фінляндії розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

"Перша фаза - це попередні переговори, і це момент, коли нам потрібно переозброїти Україну і чинити максимальний тиск на Росію. Це включає санкції та використання заморожених активів, щоб Україна почала ці переговори з позиції сили", - сказав він.

За його словами, другий етап - це безпосередня угода про припинення вогню. Стубб вважає, що перемир'я повинне бути по лінії зіткнення під міжнародним контролем.

Також на цьому етапі, на думку президента Фінляндії, повинні бути обговорення параметрів мирного процесу, а також повернення полонених, дітей, питання санкцій тощо.

Третім етапом, як вважає Стубб, будуть мирні переговори, які стосуватимуться реконструкції та територіальних питань.

Він наголосив, що не підлягає обговоренню те, що Україна сама ухвалює питання вступу до ЄС і НАТО. Крім того, Росія не повинна мати жодного впливу на те, як виглядатиме майбутня архітектура європейської безпеки.