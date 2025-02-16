В три этапа. Президент Финляндии рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб назвал три этапа для мирного урегулирования войны в Украине. Первый шаг - сделать Украину сильной для переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стубба на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Первая фаза - это предварительные переговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказывать максимальное давление на Россию. Это включает санкции и использование замороженных активов, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы", - сказал он.
По его словам, второй этап - это непосредственное соглашение о прекращении огня. Стубб считает, что перемирие должно быть по линии соприкосновения под международным контролем.
Также на этом этапе, по мнению президента Финляндии, должны быть обсуждения параметров мирного процесса, а также возвращение пленных, детей, вопросы санкций и тому подобное.
Третьим этапом, как считает Стубб, будут мирные переговоры, которые будут касаться реконструкции и территориальных вопросов.
Он отметил, что не подлежит обсуждению то, что Украина сама принимает вопрос вступления в ЕС и НАТО. Кроме того, Россия не должна иметь никакого влияния на то, как будет выглядеть будущая архитектура европейской безопасности.
Напомним, вчера, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Это вызвало критику среди стран ЕС.
В Европе настаивают, что должны быть участниками переговоров, особенно, если в будущем будут отправлять войска в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина должна сама решать, кто будет на переговорах.
Глава МИД стран Европейского Союза провели экстренную встречу в Мюнхене и анонсировали новые инициативы в отношении Украины. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон созвал европейский саммит в Париже.
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