UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Три енергетика ДТЕК отримали відзнаки від КМВА за ремонти після обстрілів

Автор: Сергій Новіков

Троє енергетиків компанії ДТЕК отримали відзнаки від очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка за повернення світла після ворожих обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

"Сьогодні начальник КМВА Тимур Ткаченко вручив відзнаки фахівцям, які щодня відновлюють електропостачання після ворожих атак. Серед них - і ті, хто брав участь у ліквідації наслідків масованого обстрілу столичної енергосистеми 22 жовтня", - йдеться в повыдомленні.

В компанії ДТЕК підкреслили, що попри ризики, складні умови та постійні загрози - вони роблять усе, щоб світло поверталося в оселі киян якнайшвидше.

"Ці нагороди - це визнання не лише особистого подвигу, а й внеску всієї енергетичної команди. Пишаємось вами. Дякуємо за силу та відданість", - наголосили в ДТЕК.

Раніше 10 працівників ДТЕК Ріната Ахметова отримали державну нагороду від Президента Володимира Зеленського за відновлення після обстрілів.

Робота енергетиків ДТЕК

Нагадаємо, протягом двох останніх днів енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 160 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені через ворожі атаки.

А за тиждень завдяки працівникам ДТЕК енергопостачання було відновлено в домівках майже 800 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївВійна Росії проти України