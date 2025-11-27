Три энергетика ДТЭК получили отличия от КГВА за ремонты после обстрелов

Трое энергетиков компании ДТЭК получили награды от главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко за возвращение света после вражеских обстрелов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
"Сегодня начальник КГВА Тимур Ткаченко вручил знаки отличия специалистам, которые ежедневно возобновляют электроснабжение после вражеских атак. Среди них - и те, кто принимал участие в ликвидации последствий массированного обстрела столичной энергосистемы 22 октября", - говорится в сообщении.
В компании ДТЭК подчеркнули, что, несмотря на риски, сложные условия и постоянные угрозы - они делают все, чтобы свет возвращался в дома киевлян как можно быстрее.
"Эти награды - это признание не только личного подвига, но и вклад всей энергетической команды. Гордимся вами. Спасибо за силу и преданность", - подчеркнули в ДТЭК.
Ранее 10 работников ДТЭК Рината Ахметова получили государственную награду от Президента Владимира Зеленского за возобновление после обстрелов.
Напомним, в течение двух последних дней энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 160 тысяч семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.
А через неделю благодаря работникам ДТЭК энергоснабжения было восстановлено в домах почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.