Экономика

Три энергетика ДТЭК получили отличия от КГВА за ремонты после обстрелов

Фото: энергетики ДТЕК получили награды от КГВА (facebook.com/dtekkem)
Автор: Сергей Новиков

Трое энергетиков компании ДТЭК получили награды от главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко за возвращение света после вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"Сегодня начальник КГВА Тимур Ткаченко вручил знаки отличия специалистам, которые ежедневно возобновляют электроснабжение после вражеских атак. Среди них - и те, кто принимал участие в ликвидации последствий массированного обстрела столичной энергосистемы 22 октября", - говорится в сообщении.

В компании ДТЭК подчеркнули, что, несмотря на риски, сложные условия и постоянные угрозы - они делают все, чтобы свет возвращался в дома киевлян как можно быстрее.

"Эти награды - это признание не только личного подвига, но и вклад всей энергетической команды. Гордимся вами. Спасибо за силу и преданность", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее 10 работников ДТЭК Рината Ахметова получили государственную награду от Президента Владимира Зеленского за возобновление после обстрелов.

Работа энергетиков ДТЭК

Напомним, в течение двух последних дней энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 160 тысяч семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

А через неделю благодаря работникам ДТЭК энергоснабжения было восстановлено в домах почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

