Три дрони полетіли в РФ та Білорусь. Як відпрацювала ППО під час атаки на Україну

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 31 серпня атакували Україну як дронами, так і ракетами. Окупанти останнім часом часто використовують комбіновані удари по Україні.

Зокрема, ППО збила всі цілі, які РФ направила на Київ. Ця атака на столицю стала четвертою за тиждень. В області працювала ППО, у регіоні обійшлося без пошкоджень та постраждалих, але сталися пожежі.

Крім того, у Черкаському районі уламки пошкодили житлові будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.