Три дрони полетіли в РФ та Білорусь. Як відпрацювала ППО під час атаки на Україну

Окупанти запустили по Україні ракети та дрони в ніч проти 31 серпня. Три БПЛА полетіли у Росію та Білорусь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
У ніч на 31 серпня загарбники завдали удару:
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 25 локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один - у Білорусь", - зазначили військові.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
Російські війська в ніч проти 31 серпня атакували Україну як дронами, так і ракетами. Окупанти останнім часом часто використовують комбіновані удари по Україні.
Зокрема, ППО збила всі цілі, які РФ направила на Київ. Ця атака на столицю стала четвертою за тиждень. В області працювала ППО, у регіоні обійшлося без пошкоджень та постраждалих, але сталися пожежі.
Крім того, у Черкаському районі уламки пошкодили житлові будинки.
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