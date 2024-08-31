Під Черкасами через падіння уламків пошкоджені будинки (фото)

Фото: у Черкаському районі через падіння уламків пошкоджено будинки 31 серпня (t.me/cherkaskaODA)

В ніч на 31 серпня РФ атакувала Черкаську область. Уламками пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця.

"Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки, однак люди не постраждали. Це найголовніше. Обстеження території триває", - розповів він. Наслідки падіння уламків у Черкаському районі 31 серпня (t.me/cherkaskaODA) Як додав голова ОВА, за попередніми даними, українські військові знищили в небі над областю три "Шахеди".