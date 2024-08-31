Три дрона улетели в РФ и Беларусь. Как отработала ПВО во время атаки на Украину

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 31 августа атаковали украину как дронами, так и ракетами. Оккупанты в последнее время часто используют комбинированные удары по Украине.

В частности, ПВО сбила все цели, которые РФ направила на Киев. Эта атака на столицу стала четвертой за неделю. В области работала ПВО, в регионе обошлось без повреждений и пострадавших, но произошли пожары.

Кроме того, в Черкасском районе обломки повредили жилые дома.

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