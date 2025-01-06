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Три за добу. ВМС уразили ще одну систему ППО росіян на півдні України

Ілюстративне фото: ЗРК "Оса" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Військові моряки за добу уразили три російських ППО на півдні України. Мова про "Панцир-С1" та ЗРК "ОСА".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як повідомили у відомстві, Силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України було знищено три системи російської протиповітряної оборони. Зокрема, 2 зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Це відбулось за одну добу.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", - заявили у ВМС.

Нагадаємо, сьогодні ВМС вже повідомляли про те, що у Херсонській області українські військові знищили два зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Ситуація у Херсонській області

Варто нагадати, що наразі російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області.

Також ми писали, що російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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