ВМС показали знищення двох російських "Панцирів" у Херсонській області

Українські військові знищили два зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1". Це сталось у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

У ВМС показали відео, ймовірне зняте дронами, на якому видно ураження ворожої техніки. На відео показано, як безпілотник атакує російський "Панцир-С1".

"Наші воїни продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт. Дякую за роботу", - підписано відео.

Нагадаємо, що "Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Його використовують для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Він може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

"Панцир-С1" було створено у 1994 році, а потім модернізували. Наприкінці 2012 року його взяли на озброєння російської армії.

Ситуація у Херсонській області

Раніше РБК-Україна писало про те, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.