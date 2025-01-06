ВМС показали знищення двох російських "Панцирів" у Херсонській області
Українські військові знищили два зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1". Це сталось у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.
У ВМС показали відео, ймовірне зняте дронами, на якому видно ураження ворожої техніки. На відео показано, як безпілотник атакує російський "Панцир-С1".
"Наші воїни продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт. Дякую за роботу", - підписано відео.
Нагадаємо, що "Панцир-С1" - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Його використовують для ближнього прикриття об’єктів від повітряного нападу. Він може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.
"Панцир-С1" було створено у 1994 році, а потім модернізували. Наприкінці 2012 року його взяли на озброєння російської армії.
Ситуація у Херсонській області
Раніше РБК-Україна писало про те, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Однак їх спроби прорватися на правобережжя не припиняються.
Зокрема, російське командування кидає окупантів на штурми на лівобережжі Херсонській області, але відмовляється забирати їхні тіла.
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