Три за сутки. ВМС поразили еще одну систему ПВО россиян на юге Украины

Военные моряки за сутки поразили три российских ПВО на юге Украины. Речь о "Панцирь-С1" и ЗРК "ОСА".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Как сообщили в ведомстве, Силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины было уничтожено три системы российской противовоздушной обороны. В частности, 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Это произошло за одни сутки.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", - заявили в ВМС.
Напомним, сегодня ВМС уже сообщали о том, что в Херсонской области украинские военные уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".
Стоит напомнить, что сейчас российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области.
Также мы писали, что российское командование бросает оккупантов на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.
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