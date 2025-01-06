Три за сутки. ВМС поразили еще одну систему ПВО россиян на юге Украины

Как сообщили в ведомстве, Силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины было уничтожено три системы российской противовоздушной обороны. В частности, 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Это произошло за одни сутки.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе", - заявили в ВМС.

Напомним, сегодня ВМС уже сообщали о том, что в Херсонской области украинские военные уничтожили два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

Ситуация в Херсонской области

Стоит напомнить, что сейчас российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области.