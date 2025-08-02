Три доби йшли до кордону: під Молдовою затримали дев’ятьох ухилянтів

Прикордонники Подільського загону виявили дев’ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Завдяки випереджувальній інформації від оперативників Подільського та Житомирського загонів всіх чоловіків швидко затримали.

Як з’ясувалося, охочі незаконно потрапити до сусідньої Молдови отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміна Telegram-каналу.

Останній, у разі вдалого переправлення клієнтів, мав отримати на криптогаманець від 130 до 150 тисяч гривень з кожного.

Задля втілення своїх протиправних намірів чоловіки три доби добиралися до кордону пішки, долаючи значну відстань під палючим сонцем.

Прикордонники застерігають, що такі "подорожі" є не лише незаконними, а й небезпечними для життя і здоров’я.

"Виснаження, зневоднення, теплові удари - це реальні наслідки кількаденних маршів у спекотну погоду. Бажання оминути закон може коштувати набагато більше, ніж штраф", - пояснили в ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно жителів Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.