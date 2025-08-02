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Три доби йшли до кордону: під Молдовою затримали дев’ятьох ухилянтів

Фото: дев’ятеро ухилянтів намагались дістатися до Молдови (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Каріна Левицька

Дев’ятьох чоловіків із різних областей України затримали на придністровському сегменті кордону з Молдовою. Вони три доби пішки добиралися до пункту переправлення, орієнтуючись на інструкції з Telegram-каналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

Прикордонники Подільського загону виявили дев’ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Завдяки випереджувальній інформації від оперативників Подільського та Житомирського загонів всіх чоловіків швидко затримали.

Як з’ясувалося, охочі незаконно потрапити до сусідньої Молдови отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміна Telegram-каналу.

Останній, у разі вдалого переправлення клієнтів, мав отримати на криптогаманець від 130 до 150 тисяч гривень з кожного.

Задля втілення своїх протиправних намірів чоловіки три доби добиралися до кордону пішки, долаючи значну відстань під палючим сонцем.

Прикордонники застерігають, що такі "подорожі" є не лише незаконними, а й небезпечними для життя і здоров’я.

"Виснаження, зневоднення, теплові удари - це реальні наслідки кількаденних маршів у спекотну погоду. Бажання оминути закон може коштувати набагато більше, ніж штраф", - пояснили в  ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно жителів Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Нагадаємо, що випадки спроб нелегального перетину кордону в Україні не поодинокі.

Так, цьогоріч на Львівщині прикордонники вже втретє затримали одного й того ж чоловіка, який намагався незаконно виїхати за межі країни.

Тим часом на Закарпатті викрили правоохоронця, який за 4000 доларів організовував виїзд ухилянта до Словаччини. Також у регіоні прикордонники зупинили чергову схему незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

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