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За три дня до выборов украинцы получили более 13,5 тыс. ID-карточек

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 17:49
За три дня до выборов украинцы получили более 13,5 тыс. ID-карточек
Иллюстративное фото (УНИАН)

ГМС организовала дежурство сотрудников, которые выдают ID-карточки

Госсударственная миграционная служба (ГМС) Украины выдала более 13,5 тысяч ID-карточек на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГМС. 

Как сообщается, по состоянию на 15:00 21 июля было выдано 13 612 ID-карточек.

"На протяжении трех последних дней территориальными органами и подразделениями ГМС по всей Украине выдано 13613 ID-карточек (информация по состоянию на 15 часов 21 июля 2019 года)", - говорится в сообщении.

С целью содействия свободному волеизъявлению граждан Украины во время голосования на внеочередных парламентских выборах, как указано, миграционная служба организовала дежурство сотрудников, обеспечивающих выдачу уже персонализированных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карточек.

Кроме того, в дежурном режиме выдача паспортов гражданина Украины осуществляется в центрах предоставления административных услуг и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В общем, начиная с 2016 года, в Украине оформлено более 3,5 млн ID-карт.

Напомним, что в течение трех дней перед вторым туром президентских выборов ГМС по всей Украине выдала более 15 тысяч ID-карточек

Ранее РБК-Украина сообщало, что на избирательном участке в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Как сообщалось, в выборах в Верховную раду приняло участие 57 человек, что составляет 4% всех зарегистрированных избирателей.

Кроме того, полиция по состоянию на 15:00 зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса во время выборов в Верховную раду. В основном все нарушения зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

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Новости Украины Порошенко Зеленский выборы 2019ID картыГМС
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