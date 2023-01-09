"Три дні шукали". Окупант скаржиться на переповнені військовими шпиталі (перехоплення)

Поранений російський солдат скаржиться, що умови утримання у лікарні - як у в'язниці, оскільки там не дозволяють вільно пересуватися.

При цьому він додає, що його везли до шпиталю три дні.

"У кожне місто Росії заїжджали. Усі шпиталі переповнені", - розповів окупант.