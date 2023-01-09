"Три дня искали". Оккупант жалуется на переполненные военными госпитали (перехват)

Раненый российский солдат жалуется, что условия содержания в больнице - как в тюрьме, поскольку там не разрешают свободно передвигаться.

При этом он добавляет, что его везли в госпиталь три дня.

"В каждый город России заезжали. Все госпитали переполнены", - рассказал оккупант.