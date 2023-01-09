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"Три дня искали". Оккупант жалуется на переполненные военными госпитали (перехват)

Иллюстративное фото: оккупант пожаловался на переполненные военными госпитали (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госпитали на территории России переполнены солдатами. Из-за этого новых раненых везут в больницы по несколько суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Раненый российский солдат жалуется, что условия содержания в больнице - как в тюрьме, поскольку там не разрешают свободно передвигаться.

При этом он добавляет, что его везли в госпиталь три дня.

"В каждый город России заезжали. Все госпитали переполнены", - рассказал оккупант.

Напомним, ранее в Мариупольском горсовете рассказывали, что в оккупированном городе медучреждения переполнены больными, а новых людей отказываются госпитализировать.

Также мы писали, что, по информации Луганской ОВА, в области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов.

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