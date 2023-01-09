"Три дня искали". Оккупант жалуется на переполненные военными госпитали (перехват)

Госпитали на территории России переполнены солдатами. Из-за этого новых раненых везут в больницы по несколько суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Раненый российский солдат жалуется, что условия содержания в больнице - как в тюрьме, поскольку там не разрешают свободно передвигаться.
При этом он добавляет, что его везли в госпиталь три дня.
"В каждый город России заезжали. Все госпитали переполнены", - рассказал оккупант.
Напомним, ранее в Мариупольском горсовете рассказывали, что в оккупированном городе медучреждения переполнены больными, а новых людей отказываются госпитализировать.
Также мы писали, что, по информации Луганской ОВА, в области большинство больниц превратили в госпитали для лечения российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.