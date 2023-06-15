За три дні понад 300 загиблих: окупант про значні втрати в армії РФ (перехоплення)

Російський військовий на Лиманському напрямку поскаржився своєму знайомому на значні втрати в підрозділі і попросив поховати його, якщо він загине.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Я під Лиманом, мене це задовбало, нас "Градами" та далекобійними поливають", - поскаржився росіянин.

Також він додав, що у разі чого, його треба буде поховати. Його співрозмовник не зрозумів, звідки у нього такий негативний настрій.

"Розумієш, тут за три дні 320 людей (загинуло - ред.). Ну а там може і більше, я не знаю, кажу приблизно. У мене бронежилет, як решето", - додав окупант.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними або друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.