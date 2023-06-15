За три дня более 300 погибших: оккупант о значительных потерях в армии РФ (перехват)

Российский военный на Лиманском направлении пожаловался своему знакомому на значительные потери в подразделении и попросил похоронить его, если он погибнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Я под Лиманом, меня это задолбало, нас "Градами" и дальнобойными поливают", - пожаловался россиянин.

Также он добавил, что в случае чего, его надо будет похоронить. Его собеседник не понял, откуда у него такой негативный настрой.

"Понимаешь, здесь за три дня 320 человек (погибло - ред.). Ну а там может и больше, я не знаю, говорю примерно. У меня бронежилет, как решето", - добавил оккупант.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехваты разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.