ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За три дня более 300 погибших: оккупант о значительных потерях в армии РФ (перехват)

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июня 2023 19:23
За три дня более 300 погибших: оккупант о значительных потерях в армии РФ (перехват) Фото: Россиянин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский военный на Лиманском направлении пожаловался своему знакомому на значительные потери в подразделении и попросил похоронить его, если он погибнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Я под Лиманом, меня это задолбало, нас "Градами" и дальнобойными поливают", - пожаловался россиянин.

Также он добавил, что в случае чего, его надо будет похоронить. Его собеседник не понял, откуда у него такой негативный настрой.

"Понимаешь, здесь за три дня 320 человек (погибло - ред.). Ну а там может и больше, я не знаю, говорю примерно. У меня бронежилет, как решето", - добавил оккупант.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехваты разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
NEWS
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
РФ стягивает ракетные войска на границе с Украиной: Генштаб назвал области в зоне риска
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом