Три четверти украинцев зажгут свечу в день памяти жертв Голодомора

В день памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, который в этом году выпадает на 23 ноября, 73% украинцев намерены зажечь свечу в память о погибших от голода. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, 20% респондентов сказали, что не будут зажигать свечу. По сравнению с прошлым годом (68%) количество тех, кто намерен зажечь свечу, несколько возросло.

Инициатива зажечь свечу памяти находит несколько большую поддержку на Западе и в Центре (87% и 74% соответственно). В то же время на Юге (68%) и Востоке (54%) тоже значительная часть опрошенных отметили, что примут участие в этой акции.

Как отмечают социологи, инициатива зажечь свечу памяти чаще находит отклик среди старших опрошенных, чем среди младших. Также несколько чаще говорили о намерении принять участие в этой акции те, кто не жалеет о распаде СССР. Соответственно такое намерение имеет абсолютное большинство из тех, кто признает Голодомор 1932-33 гг. геноцидом. Несмотря на это, даже треть из тех, кто не поддерживает этот тезис, также отметили свои планы зажечь свечу памяти.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 29 октября - 4 ноября 2019 года среди 3000 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним, День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов отмечается в Украине в четвертую субботу ноября. В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу".

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, потери Украины от Голодомора в целом составляют 3 млн 943 тыс. человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2018 года считали виновным в организации Голодомора лично Сталина 47% граждан Украины, в целом центральное руководство СССР - 39% респондентов.