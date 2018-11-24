Свечу памяти в День памяти жертв Голодомора зажгут почти 70% украинцев

Фото: Мемориал жертвам Голодомора в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минута молчания и акция памяти жертв Голодомора "Зажги свечу" начнутся в 16:00

В этом году 68% украинцев зажгут свечу в День памяти жертв Голодомора в память о погибших от голода; 21% граждан сказали, что не будут этого делать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, эта инициатива находит большую поддержку на Западе и в Центре Украины (84% и 70% соответственно). Также более половины опрошенных на Юге и Востоке отметили, что примут участие в этой акции.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 20-29 октября 2018 года среди 2000 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, День памяти жертв Голодомор 1932-33 годов отмечается в Украине в четвертую субботу ноября. В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу".

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, потери Украины от Голодомора в целом составляют 3 млн 943 тыс. человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2018 года абсолютное большинство граждан (79%) считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, отрицали Голодомор-геноцид 12% респондентов, а 9% не определились со своей позицией.