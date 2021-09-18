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Три четверти украинцев считают, что закон про олигархов не в интересах народа, - опрос

Автор: РБК-Украина

Три четверти опрошенных украинцев (75%) считают, что предложенный президентом проект закона об олигархах будет работать не в интересах народа, а в интересах представителей действующей власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера", посвященной законопроекту.

Аудитории, в равной степени представляющей все регионы страны, был задан вопрос: "Кто получит выгоду от закона про олигархов: народ или власть?".

75% опрошенных ответили, что выгоду от этого закона приобретет исключительно действующая власть. Лишь 25% считают, что он будет отвечать интересам обычных граждан Украины.

Представители оппозиции и гражданского общества во время программы "Свобода Слова Савика Шустера" утверждали, что проект закона об олигархах имеет две цели: установить контроль над основными телеканалами и медиа, а также нейтрализовать политических оппонентов действующей власти.

Представители власти в свою очередь отстаивали мысль, что отдельный закон про олигархов нужен для снижения влияния бизнеса на политические процессы в стране.

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