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Три чверті українців вважають, що закон про олігархів не в інтересах народу, - опитування

Автор: РБК-Україна

Три чверті опитаних українців (75%) вважають, що запропонований президентом проект закону про олігархів працюватиме не в інтересах народу, а в інтересах представників чинної влади.

Про це свідчать дані опитування в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера", присвяченій законопроекту.

Аудиторії, в рівній мірі представляє всі регіони країни, було поставлено питання: "Хто отримає вигоду від закону про олігархів: народ чи влада?".

75% опитаних відповіли, що вигоду від цього закону отримає виключно діюча влада. Лише 25% вважають, що він відповідатиме інтересам звичайних громадян України.

Представники опозиції та громадянського суспільства під час програми "Свобода Слова Савіка Шустера" стверджували, що проект закону про олігархів має дві мети: встановити контроль над основними телеканалами та медіа, а також нейтралізувати політичних опонентів чинної влади.

Представники влади в свою чергу відстоювали думку, що окремий закон про олігархів потрібен для зниження впливу бізнесу на політичні процеси в країні.

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