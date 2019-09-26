ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Три четверти украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с президента

Новости » Политика    26.09.2019 - 18:06
Три четверти украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с президента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы хотят снятия неприкосновенности и с депутатов, и с президента

Абсолютное большинство украинцев (77%) одобряют внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности президента Украины, 16% не одобряют такие изменения, 7% не смогли ответить на вопрос. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Кроме того, большинство украинцев (89%) одобряют внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности народных депутатов. Не одобряют такие изменения 7% опрошенных, 4% не смогли ответить на вопрос.

Большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию, которые должны отменить неприкосновенность судей Украины, негативно относятся к этому 8% опрошенных, 7% не смогли ответить на вопрос.

Половина опрошенных украинцев (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Раде. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных украинцев, 10% не смогли ответить на вопрос.

Три четверти украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с президентаkiis.com.ua

КМИС провел опрос методом CATI телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews 9-16 сентября 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 3 июля приняла закон, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство граждан Украины поддерживают абсолютно все законодательные инициативы президента Владимира Зеленского.

Трамп лично отменил визит вице-президента США на инаугурацию Зеленского Трамп просил Зеленского оставить Луценко на должности
Новости Украины Владимир ЗеленскийопросКМИС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь