Три четверти украинцев недовольны работой Верховной рады

В июле 2020 года работу Верховной рады одобряли 16% украинцев. В то же время три четверти (73%) респондентов деятельностью народных депутатов были недовольны.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, одобряли работу Кабинета министров под руководством Дениса Шмыгаля 17% респондентов, а 59% считали ее неудовлетворительной.

В то же Время деятельность президента Украины Владимира Зеленского одобряли 42% опрошенных, а 47% были недовольны.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проводился по случайной выборке, которая включала 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и тем структурам, обеспечивающим оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2020 года большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов. Рейтинг недоверия возглавил Арсен Аваков.