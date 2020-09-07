Три чверті українців незадоволені роботою Верховної ради

У липні 2020 року схвалювали роботу Верховної ради 16% українців. Водночас три чверті (73%) респондентів діяльністю народних депутатів були незадоволені.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, схвалювали роботу Кабінету міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля 17% респондентів, а 59% вважали її незадовільною.

Водночас діяльність президента України Володимира Зеленського схвалювали 42% опитаних, а 47% були незадоволені.

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року. Дані були зібрані за допомогою комп’ютерного методу телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2% при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, українці найчастіше висловлюють довіру громадським організаціям та тим структурам, що забезпечують оборону держави та безпеку. Усім іншим інститутам недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у липні 2020 року більшість українців негативно оцінює роботу керівників правоохоронних органів. Рейтинг недовіри очолив Арсен Аваков.