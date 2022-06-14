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Три години палало і вибухало. Під Новою Каховкою знищили склад російських боєприпасів

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 18:17
Три години палало і вибухало. Під Новою Каховкою знищили склад російських боєприпасів Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

В передмісті Нової Каховки українські військові влучили в склад російських боєприпасів. Близько трьох годин палало і вибухало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Пожежа і досі триває, щоправда вже з меншою інтенсивністю. Пожежні не поспішають тушити, бо є загроза отримати поранення.Три години палало і вибухало. Під Новою Каховкою знищили склад російських боєприпасів

Нагадаємо, в ході контрнаступу в Херсонській області українські війська звільнили селище Таврійське.

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Херсонская область
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