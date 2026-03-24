Трейдери збагатилися перед постом Трампа про переговори з Іраном

Масштабні угоди перед постом Трампа

У понеділок з 6:49 до 6:50 за нью-йоркським часом близько 6200 ф'ючерсних контрактів на Brent і West Texas Intermediate було передано іншим учасникам ринку, сумарна номінальна вартість яких склала приблизно 580 мільйонів доларів.

Угоди відбулися всього за 15 хвилин до того, як президент США опублікував повідомлення на платформі Truth Social про "продуктивні переговори" з Тегераном з питання припинення війни в Ірані.

У цей час різко зросли обсяги торгів нафтою Brent і WTI, а також ф'ючерси на індекс S&P 500 - одразу після нафтових угод їхня вартість також підскочила. Наразі невідомо, чи була це одна організація, чи кілька учасників.

Реакція ринків і наслідки

Повідомлення Трампа о 7:04 ранку спричинило розпродаж на світових енергетичних ринках і стрибки ф'ючерсів на S&P 500 та європейські акції, оскільки інвестори знизили ставки на тривалий конфлікт.

Низка хедж-фондів зазначила, що це одна з багатьох великих угод за останні місяці, що здійснювалися до офіційних заяв уряду США.

Один із трейдерів зазначив, що серія таких своєчасних операцій викликає здивування і "рівень розчарування" серед інвесторів.

Він підкреслив, що для понеділка без важливих економічних даних і виступів представників ФРС це незвично велика угода.

Заяви офіційних осіб

Речник Білого дому Куш Десаї заявив: "Єдина мета президента Трампа і членів його адміністрації - робити те, що краще для американського народу".

Він підкреслив, що будь-які натяки на незаконне використання інсайдерської інформації без доказів є "безпідставним і безвідповідальним висвітленням".

Пізніше спікер парламенту Ірану Мохаммед-Багер Галібаф спростував переговори з Вашингтоном, що спричинило нові коливання світових ринків і зростання покупок на енергетичних майданчиках.

Аналіз експертів

Тім Скірроу, керівник відділу деривативів Energy Aspects, зазначив, що обсяг торгів Brent і WTI виявився більшим за звичайний для цього часу доби.

Він додав, що ринки ф'ючерсів і опціонів спостерігали "значний приплив" коштів від фондів, і майже всі позиції були довгими, що, за його словами, стало передумовою для різкого руху цін.