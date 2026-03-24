Трейдеры обогатились перед постом Трампа о переговорах с Ираном

Масштабные сделки перед постом Трампа

В понедельник с 6:49 до 6:50 по нью-йоркскому времени около 6200 фьючерсных контрактов на Brent и West Texas Intermediate были переданы другим участникам рынка, суммарная номинальная стоимость которых составила примерно 580 миллионов долларов.

Сделки произошли всего за 15 минут до того, как президент США опубликовал сообщение на платформе Truth Social о "продуктивных переговорах" с Тегераном по вопросу прекращения войны в Иране.

В это время резко выросли объемы торгов нефтью Brent и WTI, а также фьючерсы на индекс S&P 500 — сразу после нефтяных сделок их стоимость также подскочила. Пока неизвестно, была ли это одна организация или несколько участников.

Реакция рынков и последствия

Сообщение Трампа в 7:04 утра вызвало распродажу на мировых энергетических рынках и скачки фьючерсов на S&P 500 и европейские акции, поскольку инвесторы снизили ставки на длительный конфликт.

Ряд хедж-фондов отметил, что это одна из многих крупных сделок за последние месяцы, совершавшихся до официальных заявлений правительства США.

Один из трейдеров отметил, что серия таких своевременных операций вызывает удивление и "уровень разочарования" среди инвесторов.

Он подчеркнул, что для понедельника без важных экономических данных и выступлений представителей ФРС это необычно крупная сделка.

Заявления официальных лиц

Речник Белого дома Куш Десаи заявил: "Единственная цель президента Трампа и членов его администрации — делать то, что лучше для американского народа".

Он подчеркнул, что любые намеки на незаконное использование инсайдерской информации без доказательств являются "безосновательным и безответственным освещением".

Позже спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф опроверг переговоры с Вашингтоном, что вызвало новые колебания мировых рынков и рост покупок на энергетических площадках.

Анализ экспертов

Тим Скирроу, руководитель отдела деривативов Energy Aspects, отметил, что объем торгов Brent и WTI оказался больше обычного для этого времени суток.

Он добавил, что рынки фьючерсов и опционов наблюдали "значительный приток" средств от фондов, и почти все позиции были длинными, что, по его словам, стало предпосылкой для резкого движения цен.