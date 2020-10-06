Тревожный сигнал для независимости НБУ: Рожкова прокомментировала выговор от Совета НБУ

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Рожкова оставит юристам оценивать полномочия Совета НБУ принимать такие решения

Решение Совета Национального банка Украины объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу - это тревожный сигнал для независимости НБУ. Это победа прошлого над будущим.

Об этом сама Рожкова написала на своей странице в Facebook.

Как отметила первый заместитель главы НБУ, Совет НБУ принял решение "ночью дерзко топором", то есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон.

По ее мнению, поводом для выговора и недоверия стали совместные с Сологубом комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке, которые не содержали ничего крамольного. В частности, речь шла о том, что независимость НБУ - это про коллегиальность и что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться.

"Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка", - написала она.

Рожкова подчеркнула, что оценку правовых последствий и наличие у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений должны давать юристы.

"В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал для независимости Национального банка и вообще для здравого смысла", - констатировала она.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ в июле 2020 года сменилось большинство топ-менеджеров центробанка, в частности три члена правления.