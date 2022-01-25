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"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 10:44
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам не нужно собирать "тревожные чемоданчики". Поскольку ВСУ готовы дать отпор врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра в Раде.

"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", - сказал Резников.

Кроме этого, глава Минобороны отметил, что оснований считать, что завтра будет вторжение России не существует с точки зрения военных, но такая угроза есть.

Что такое "тревожный чемодан"?

Он представляет собой базовый набор вещей, который необходим человеку в случае эвакуации из опасных зон. Такие вещи следует подготовить заранее и сложить в крепкую сумку или рюкзак, чтобы сократить время на сборы.

Содержимое "тревожного чемодана": документы, деньги (наличные, карты банка), зарядные устройства для телефонов, теплая одежда, удобная и крепкая обувь, белье, фонарик, радио, пакеты для мусора, сигнальные средства, набор инструментов (мультитул), нити, иглы, блокнот, карандаш, спички, зажигалка, гигиенические средства, аптечка, в т.ч. рецепты на лекарства, посуда для приготовления пищи.

Напомним, вчера в СНБО назвали точное количество российских войск на границе с Украиной. Так, сейчас там находятся около 109 тысяч российских военных.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все под контролем и нет причин для паники.

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"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
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