"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам не нужно собирать "тревожные чемоданчики". Поскольку ВСУ готовы дать отпор врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра в Раде.

"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", - сказал Резников.

Кроме этого, глава Минобороны отметил, что оснований считать, что завтра будет вторжение России не существует с точки зрения военных, но такая угроза есть.

Что такое "тревожный чемодан"?

Он представляет собой базовый набор вещей, который необходим человеку в случае эвакуации из опасных зон. Такие вещи следует подготовить заранее и сложить в крепкую сумку или рюкзак, чтобы сократить время на сборы.

Содержимое "тревожного чемодана": документы, деньги (наличные, карты банка), зарядные устройства для телефонов, теплая одежда, удобная и крепкая обувь, белье, фонарик, радио, пакеты для мусора, сигнальные средства, набор инструментов (мультитул), нити, иглы, блокнот, карандаш, спички, зажигалка, гигиенические средства, аптечка, в т.ч. рецепты на лекарства, посуда для приготовления пищи.