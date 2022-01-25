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"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 10:44
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати "тривожні валізки". Оскільки ЗСУ готові дати відсіч ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра в Раді.

"Наші Збройні Сили готові дати відсіч ворогу. Не переживайте, спіть спокійно. Не потрібно мати жодної "тривожної валізи", - сказав Резніков.

Крім цього, глава Міноборони зазначив, підстав вважати, що завтра буде вторгнення Росії не існує з точки зору військових, але така загроза є.

Що таке "тривожна валіза"?

Вона являє собою базовий набір речей, який необхідний людині у випадку евакуації з небезпечних зон. Такі речі слід підготувати заздалегідь і скласти у міцну сумку чи рюкзак, щоб скоротити час на збори.

Вміст "тривожної валізи": документи, гроші (готівка, картки банку), зарядні пристрої для телефонів, теплий одяг, зручне та міцне взуття, білизна, ліхтарик, радіо, пакети для сміття, сигнальні засоби, набір інструментів (мультитул), нитки, голки, блокнот, олівець, сірники, запальничка, гігієнічні засоби, аптечка, в т.ч. рецепти на ліки, посуд для приготування їжі.

Нагадаємо, вчора в РНБО назвали точну кількість російських військ на кордоні з Україною. Так, зараз там знаходяться близько 109 тисяч російських військових.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що все під контролем і немає причин для паніки.

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"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
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