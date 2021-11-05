UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Третьякову отстранили от заседаний Рады: в чем причина

Автор: Юлия Бойко

Нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову отстранили от пяти пленарных заседаний Верховной рады. Соответствующее решение поддержали 234 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.

Сразу после голосования спикер Руслан Стефанчук попросил ее покинуть сессионный зал.

Отметим, скандал вокруг неэтичного поведения Третьяковой разгорелся из-за ее сообщения во фракционном чате "Слуги народа" после смерти народного депутата Антона Полякова, в котором она сказала о том, что стало "одним врагом меньше".

Напомним, еще две недели назад парламентский комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады рекомендовал отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Галина ТретьяковаВерховная рада