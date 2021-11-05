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Третьякову відсторонили від засідань Ради: у чому причина

Автор: Юлія Бойко

Нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань Верховної ради. Відповідне рішення підтримали 234 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.

Одразу після голосування спікер Руслан Стефанчук попросив її залишити сесійну залу.

Зазначимо, скандал навколо неетичної поведінки Третьякової спалахнув через її повідомлення у фракційному чаті "Слуги народу" після смерті народного депутата Антона Полякова, в якому вона сказала про те, що стало "одним ворогом менше".

Нагадаємо, ще два тижні тому парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради рекомендував відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.

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Галина ТретьяковаВерховна рада