Третьякову відсторонили від засідань Ради: у чому причина

Нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань Верховної ради. Відповідне рішення підтримали 234 нардепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.
Одразу після голосування спікер Руслан Стефанчук попросив її залишити сесійну залу.
Зазначимо, скандал навколо неетичної поведінки Третьякової спалахнув через її повідомлення у фракційному чаті "Слуги народу" після смерті народного депутата Антона Полякова, в якому вона сказала про те, що стало "одним ворогом менше".
Нагадаємо, ще два тижні тому парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради рекомендував відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.