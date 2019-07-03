Третьяков представил отчет о своей работе

Народный депутат, глава комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, опубликовал видеоотчет о своей парламентской деятельности за последние пять лет. Соответствующее видео он разместил на своем Facebook.

Так, за период 2014-2019 годов из 97 предложенных Третьяковым законопроектов 41 был принят парламентом. Политик посетил свыше 80% заседаний Рады за этот срок, что намного выше среднего показателя.

По инициативе Третьякова было создано Министерство по делам ветеранов, особенно необходимое в военное время. Организовано министерство по образцу аналогичного ведомства, существующего в США. Для изучения американского опыта Третьяков вместе с членами профильного комитета дважды посещал Соединенные Штаты, и американские политики высоко оценили его успехи в реализации этой инициативы. В частности, тогда еще посол США в Украине Мари Йованович называла создание министерства "важным шагом".

Как отмечается в отчете, из-за патриотической позиции и деятельности Третьякова Российская Федерация ввела против него санкции. Также подчеркивается, что НАПК по результатам проверки электронных деклараций Третьякова за 2015, 2016 и 2017 год установила точность оценки задекларированных активов и отсутствие незаконного обогащения.

Третьяков отметил, что этот отчет - итоговый за все пять лет каденции. В то же время, как это принято в демократических странах, народный депутат ежегодно отчитывался перед избирателями.