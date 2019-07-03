Третьяков представив звіт про свою роботу

Народний депутат, глава комітету ВР у справах ветеранів та осіб з інвалідністю Олександр Третьяков напередодні дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, опублікував відеозвіт про свою парламентську діяльність за останні п'ять років. Відповідне відео розмістив на своєму Facebook.

Так, за період 2014-2019 років з 97 запропонованих Третьяковим законопроектів 41 був прийнятий парламентом. Політик відвідав понад 80% засідань Ради за цей термін, що набагато вище середнього показника.

За ініціативою Третьякова було створено Міністерство у справах ветеранів, особливо необхідне у воєнний час. Організовано міністерство за зразком аналогічного відомства, існуючого в США. Для вивчення американського досвіду Третьяков разом з членами профільного комітету двічі відвідував Сполучені Штати, і американські політики високо оцінили його успіхи в реалізації цієї ініціативи. Зокрема, тоді ще посол США в Україні Марі Йованович називала створення міністерства "важливим кроком".

Як наголошується в звіті, через патріотичну позицію і діяльність Третьякова Російська Федерація ввела проти нього санкції. Також підкреслюється, що НАЗК за результатами перевірки електронних декларацій Третьякова за 2015, 2016 та 2017 рік встановила точність оцінки задекларованих активів і відсутність незаконного збагачення.

Третьяков зазначив, що цей звіт - підсумковий за всі п'ять років каденції. У той же час, як це прийнято в демократичних країнах, народний депутат щорічно звітував перед виборцями.