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Третя зустріч і третій успіх. Зеленський обговорив із Сунаком гарантії безпеки для України

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Середа 12 липня 2023 12:24
Третя зустріч і третій успіх. Зеленський обговорив із Сунаком гарантії безпеки для України Фото: Володимир Зеленський та Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунак на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Третя зустріч і третій успіх для України на саміті за сьогодні", - написав президент.

Сторони обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї та в майбутньому сучасній західній авіації.

Зеленський подякував Сунаку та Британії за підтримку вступу України до НАТО та участь у наданні Україні дієвих гарантій безпеки на період до членства в Альянсі.

Президент також вдячний Британії за нещодавнє успішне проведення Конференції з питань відновлення України в Лондоні та ухвалені рішення про надання державі довгострокової фінансової підтримки, зокрема шляхом спрямування заморожених активів на відбудову України.

"Міцна підтримка України на шляху в НАТО. І готуємо гарантії безпеки для України на шляху в НАТО. Дуже хороша зустріч!" - додав президент.

Зеленський на саміті НАТО

Президент України прибув до Вільнюса на саміт НАТО вчора, 11 липня. Він зазначив, що приїхав до Литви для трьох головних речей: гарантії безпеки для України, запрошення до Альянсу та отримання зброї.

Сьогодні Зеленський вже зустрівся із прем'єром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Зокрема, сторони домовились, що Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки ЗРК Patriot та ракети до них.

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