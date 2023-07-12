Третья встреча и третий успех. Зеленский обсудил с Сунаком гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Третья встреча и третий успех для Украины на саммите сегодня", - написал президент.

Стороны обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшее сотрудничество по расширению возможностей украинской армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию и в будущем современной западной авиации.

Зеленский поблагодарил Сунака и Британию за поддержку вступления Украины в НАТО и участие в предоставлении Украине действенных гарантий безопасности на период до членства в Альянсе.

Президент также благодарен Британии за недавнее успешное проведение Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне и принятые решения о предоставлении государству долгосрочной финансовой поддержки, в частности путем направления замороженных активов на восстановление Украины.

"Крепкая поддержка Украины на пути в НАТО. И готовим гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Очень хорошая встреча!" - добавил президент.

Зеленский на саммите НАТО

Президент Украины прибыл в Вильнюс на саммит НАТО вчера, 11 июля. Он отметил, что приехал в Литву для трех главных вещей: гарантии безопасности для Украины, приглашение в Альянс и получение оружия.

Сегодня Зеленский уже встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и канцлером Германии Олафом Шольцом.

В частности стороны договорились, что Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты к ним.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.