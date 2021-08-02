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Третья волна коронавируса: когда возможен всплеск эпидемии в Украине

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 08:32
Третья волна коронавируса: когда возможен всплеск эпидемии в Украине Фото: когда возможен всплеск эпидемии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Властям Украины удается оперативно реагировать на локальные вспышки и сдерживать развитие эпидемии коронавируса. Но вероятность всплеска COVID-19 достаточно высокая.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, говорится в материале "Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта".

Глава профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий также считает, что в стране будет рост заболеваемости. Есть два прогноза, от которых отталкиваются власти:

  • оптимистический (всплеск заболеваемости может произойти во второй половине сентября),
  • пессимистический (во второй половине августа).

В KSE считают, что достаточно быстрый всплеск заболеваемости произойдет уже в первой половине августа.

"Опасность состоит в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск", - объяснил Ганиченко.

Напомним, в Украине выявили 265 новых случаев коронавируса.

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COVID-19 Министерство здравоохранения Украины
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В Украине 265 новых случаев коронавируса
В Украине 265 новых случаев коронавируса
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