Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"

Статистика заболеваемости "ковидом" пока не дает поводов для беспокойства. Но, видя непростую ситуацию в Европе из-за штамма "Дельта", медики и чиновники опасаются, что с похожим сценарием может столкнуться и Украина. Что будет с эпидемией в стране и как власть пытается сдержать рост заболеваемости – ниже в материале РБК-Украина.

Спад заражения "ковидом", отпускной сезон и долгожданное открытие границ в странах ЕС позволило украинцам отвлечься от угрозы вируса. Но чиновники и медики утверждают, что расслабляться еще рано, называя текущую ситуацию весьма взрывоопасной.

Мир стоит на пороге очередной волны эпидемии, которую может вызвать более агрессивный штамм коронавируса – "Дельта". Впервые его обнаружили в Индии в конце прошлого года. C тех пор он циркулирует уже в более чем 130 странах, и этот охват от недели к недели продолжает расширяться.

В Европе, страдающей от штамма "Дельта", статистика заболеваемости после десяти недель падения снова начала расти. Некоторые страны уже близки к историческим максимумам по числу больных. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к концу августа индийский вариант вируса станет доминирующим в Европе. И эта опасность вряд ли обойдет Украину стороной.

Внешняя угроза

Европейский регион показывает тревожную динамику, тогда как в Украине ежедневные новые случаи инфицирования исчисляются несколькими сотнями. "Европейские страны сейчас вспыхивают очень быстро. Это как раз та самая третья волна COVID-19, вызванная вирусом "Дельта", о которой говорила ВОЗ. В европейских странах рост новых случаев был в 2-3 и даже в 7 раз за неделю. Это очень большие темпы – таких темпов еще не было", – сказал РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Эксперты опасаются, что вскоре эта тенденция может перекинуться и на Украину. В более чем 10 странах Европы доля штамма "Дельта" уже превысила 50% всех случаев заражения. И он стремительно вытесняет все остальные циркулирующие варианты коронавируса. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, новый штамм замещает другие ранее известные "мутанты" примерно за 4 недели.

С середины июля украинские ученые и чиновники заговорили о завершении фазы падения заболеваемости в стране. В Минздраве утверждают, что пока большинство регионов находятся на плато, но угрожающую тенденцию показывают Киев, Харьковская и Луганская области.

Исходя из исследования Национальной академии наук, заболеваемость в стране увеличивается уже в течение двух недель. Темпы роста умеренные – около 10-20% в неделю. Но риск значительного ускорения остается высоким, cледует из публикации НАН. Там прогнозируют, что в течение двух недель среднее количество новых заражений в стране увеличится с 581 до 735.

По словам Ганиченко, сейчас властям удается оперативно реагировать на локальные вспышки и сдерживать развитие эпидемии. Но вероятность всплеска достаточно высокая, уточнил эксперт. Ключевые триггеры – это открытие границ с европейскими странами и массовый туризм.

Мир на пороге новой волны пандемии из-за индийского варианта коронавируса (Фото: Matthew Horwood/Getty Images)

Глава профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий соглашается, что дальнейшего роста заболеваемости в стране не удастся избежать.

Есть два прогноза, от которых отталкиваются власти: оптимистический и пессимистический, говорит нардеп. По первому – всплеск заболеваемости может произойти во второй половине сентября. По второму – во второй половине августа.

Прогнозы KSE более пессимистичны. Там считают, что достаточно быстрый всплеск заболеваемости произойдет уже в первой половине августа. "Опасность состоит в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск", – объяснил Ганиченко.

Кнутом и пряником

ВОЗ определила "Дельта-штамм" в перечень вызывающих "особое беспокойство". По данным Агентства общественного здравоохранения Великобритании, этот штамм в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (известен как британский). Люди, подхватившие "Дельта", в 2,3 раза чаще попадают в больницы и в 1,45 раза – в реанимацию.

Чтобы сбить удар нового штамма, в правительстве решили ужесточить правила въезда в страну. Теперь от украинцев и иностранцев на границе будут требовать документ, подтверждающий вакцинацию. Иначе в течение 72 часов после приезда придется сдавать тест или идти на самоизоляцию.

Для украинцев есть небольшое исключение – чтобы беспрепятственно попасть в страну, им достаточно получить даже одну дозу вакцины. Для тех, кто прибывает из России или Индии и находились там больше недели, предусмотрена обязательная 14-дневная самоизоляция.

Вводить дополнительные ограничения внутри страны Кабмин пока не планирует. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации, сказал изданию Кузин. Единственное нововведение, которое пока приняло правительство – это запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты меньше 80% сотрудников.

На территории Украины вариант "Дельта" впервые выявили 23 июня. На конец прошлой недели официальное число зараженных этим штаммом составляло уже 17 человек. На выходных стало известно еще о четырех случаях в Николаеве, трое заболевших недавно вернулись из Турции, один – из РФ.

В Украине пока наверняка известно об одном летальном случае больного со штаммом "Дельта". У него были сопутствующие заболевания, погибший не был вакцинированным и, по крайней мере, последние три месяца не выезжал за границу. Это говорит о том, что штамм "Дельта" не только завозят из-за границы, но он уже передается внутри страны. Поскольку Украина только наращивает мощности для определения этого варианта вируса, его реальная циркуляция может быть гораздо масштабней.

Эксперты полагают, что вакцинация может сбить силу ожидаемого всплеска эпидемии. Разные исследования демонстрируют, что "Дельта-штамм" хуже поддается действию биопрепаратов, которые сегодня используются в мире для прививок. По словам Кузина, суммарная эффективность вакцин снижается в среднем на 10%. Но они все равно работают. Например, в публикации New England Journal of Medicine отмечается, что эффективность двух доз препарата Pfizer против варианта "Дельта" составляет 88%, препарата AstraZeneca – 67%.

"Вакцинация может немного сбить новый всплеск заболеваемости, и старт пятого этапа в этом помог. Темпы вакцинации очень ускоряются. Мы уже достигли среднего показателя в 115 тысяч прививок в день. За последнюю неделю темпы вакцинации выросли на 25%", – говорит руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Ганиченко. Но для того, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения, в сутки нужно вакцинировать по 250 тысяч человек, добавил эксперт.

Ситуацию тормозит то, что украинцы не спешат делать прививки, говорит Радуцкий. "Поэтому и прогноз развития эпидемии не очень хороший. Если еще в марте при предыдущем руководстве Минздрава не хватало вакцин, то сегодня есть и вакцины, и локации открыты. Но, к сожалению, не слишком много желающих", – отметил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации.

Штамм "Дельта" снижает эффективность вакцинации, но прививки все равно дают высокий результат (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Достигать коллективного иммунитета, вводя обязательную вакцинацию, власти не берутся. Ранее в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко допустил, что мотивировать украинцев делать прививки будут за счет неких "плюшечек". Раскрывать подробности власти не спешат, но обещают, что ковид-сертфикаты, которые сейчас тестирует Минцифры, будут полезны и внутри страны. Как вариант – для допуска на массовые мероприятия или для работы предприятий с вакцинированные сотрудниками на случай локдауна.

"Сейчас наша главная цель – вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", – сказал изданию главный санитарный врач.

Другой собеседник РБК-Украина в президентской команде сомневается, насколько успешной будет эта идея. Власти понимают, что могут напороться на обратный эффект: когда оживят не спрос на вакцинацию, а бунтующие настроения среди украинцев. Как бы там ни было, самое важное преимущество, которое уже сейчас получают привитые граждане – это возможность обезопасить себя от сложного течения болезни.