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Третя хвиля коронавірусу: коли можливий сплеск епідемії в Україні

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 08:32
Третя хвиля коронавірусу: коли можливий сплеск епідемії в Україні Фото: коли можливий сплеск епідемії в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Владі України вдається оперативно реагувати на локальні спалахи і стримувати розвиток епідемії коронавірусу. Але ймовірність сплеску COVID-19 досить висока.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, йдеться в матеріалі "Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта".

Голова профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький також вважає, що в країні буде зростання захворюваності. Є два прогнози, від яких відштовхується влада:

  • оптимістичний (сплеск захворюваності може відбутися в другій половині вересня),
  • песимістичний (у другій половині серпня).

У KSE вважають, що досить швидкий сплеск захворюваності відбудеться вже в першій половині серпня.

"Небезпека полягає в тому, що зараз всі регіони України знаходяться на мінімальному плато, маючи досить низький рівень захворюваності. Всі вони перестали демонструвати падіння захворюваності. Це якраз грунт для того, щоб почався сплеск", - пояснив Ганіченко.

Нагадаємо, в Україні виявили 265 нових випадків коронавірусу.

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