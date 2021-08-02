В Украине 265 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 265 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

В Украине госпитализировали 385 человек; летальных случаев - 4; выздоровели - 176 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 8854 лица, методом ИФА - 1776 человек, экспресс-тестами - 6417 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

За все время пандемии в Украине: