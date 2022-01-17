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Третья за вечер: в Киеве заминировали очередную станцию метро

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 17 января в Киеве третий раз заминировали метро. На вход и выход закрыта станция "Театральная" и пересадочный узел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

"Станция метро "Театральная" и пересадочный узел закрыты для входа и выхода пассажиров", - говорится в сообщении.

Станцию закрыли из-за анонимного сообщения о минировании. Информацию про ее открытие будет опубликовано после проверки.

Новость дополняется…

Напомним, ранее вечером 17 января в Киеве "минировали" станции "Дарница" и "Поздняки". В обоих случаях информация о взрывоопасных предметах не подтвердилась. После проверки они работают в штатном режиме.

Отметим, 16 января в Киеве заминировали несколько ТРЦ, посетителей и персонал эвакуировали.

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