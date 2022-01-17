Третя за вечір: у Києві замінували чергову станцію метро

Увечері 17 січня в Києві втретє замінували метро. На вхід і вихід закрита станція "Театральна" і пересадний вузол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

"Станція метро "Театральна" і пересадний вузол закриті для входу і виходу пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Станцію закрили через анонімне повідомлення про мінування. Інформація про її відкриття буде опублікована після перевірки.

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О 22:36 перевірку станції "Театральна" та пересадного вузла було завершено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі.