Третя за вечір: у Києві замінували чергову станцію метро

Увечері 17 січня в Києві втретє замінували метро. На вхід і вихід закрита станція "Театральна" і пересадний вузол.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
"Станція метро "Театральна" і пересадний вузол закриті для входу і виходу пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Станцію закрили через анонімне повідомлення про мінування. Інформація про її відкриття буде опублікована після перевірки.
О 22:36 перевірку станції "Театральна" та пересадного вузла було завершено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, раніше ввечері 17 січня в Києві "мінували" станції "Дарниця" та "Позняки". В обох випадках інформація про вибухонебезпечні предмети не підтвердилася. Після перевірки вони працюють у штатному режимі.
Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.